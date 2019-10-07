حجة.. التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مديرية حيران

الإثنين 7 أكتوبر 2019 مقاتلات التحالف كتب الخليج 365 ـ حجة قصت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، تشرين الأول 07، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية حيران تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements وأكدت المصادر أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف. وتسيطر قوات الحكومة الشرعية على معظم مديرية حيران التي تشهد منذ أيام مواجهات عنيفة وتبادلا للقصف المدفعي. وكانت مقاتلات التحالف شنت، خلال الساعات الماضية، غارات عنيفة على مواقع وتجمعات للمليشيا في حرض وعبس بالمحافظة ذاتها.

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