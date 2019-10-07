حضرموت.. إدارة خور المكلا تضبط مخالفين لصيد الأسماك

الإثنين 7 أكتوبر 2019 إدارة خور المكلا تضبط مخالفين لصيد الأسماك كتب حضرموت - الخليج 365 بعد تلقي بلاغات، ضبطت إدارة خور المكلا التابعة لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت، عدداً من المخالفين من صيادي الأسماك ببحر الخور بالمكلا.

ووفق متابعة "الخليج 365"، جرى ضبط المخالفين ممن يقومون بطرق اصطياد غير شرعية، وذلك بعد تلقي بلاغات عليهم من قبل المواطنين. Advertisements وبينت إدارة خور المكلا، أن صيد الأسماك في خور المكلا وبيعه قد ينتج عنه ضرراً بمستهلكي هذه الأسماك. ولفت إلى أن القيام بأنشطة الاصطياد في الخور هو عمل مخالف، كون الخور معلم جمالي وترفيهي لمدينة المكلا وليس موقع اصطياد.

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