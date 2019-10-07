ورد الان : محمد بن زايد يتلقى ضربة قاسية للغاية في تعز (تفاصيل ما يحدث)

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عدن - ياسمين التهامي - تسببت الانشقات التي ضربت كتائب أبو العباس المدعومة إماراتيا إلى نقص عددي ملحوظ.

وبحسب ما ذكره موقع عربي 21 عن مصادر بالجيش اليمني فإن الانشقاقات تعصف بكتائب "أبو العباس" المدعومة إماراتيا، منوها أن كتائب القيادي السلفي "عادل عبده فارع" المدعوم إماراتيا، تشهد انشقاقات متواصلة، والتي كان آخرها أمس السبت.

وأضاف أن الانشقاقات تحدث جراء الأجندة المشبوه التي يعهد بها للكتائب في جنوب محافظة تعز.

كما أوضح أن قياديا بارزا في القوة السلفية المتمردة على الدولة، انشق في وقت سابق السبت، ووصل مدينة تعز، عقب مغادرته جبهة الكدحة، التي ينتشر فيها مسلحو "أبو العباس".

وبحسب المصدر أيضا، وهو في قيادة محور تعز - أعلى سلطة عسكرية بالمدينة- أن أغلب الجنود المنضوين في الكتائب انشقوا وانضموا إلى الجيش الحكومي.

وتابع قائلا : إن ما يزيد عن 1300 مسلح، بينهم قادة بارزون، انضموا إلى قيادة المحور، من إجمالي القوة المقدر قوامها بـ1700 مسلح حسب سجلات الجيش، منوها أنه لم يتبق مع "أبو العباس" سوى المطلوبين أمنيا والعناصر المشبوهة أو المرتبطة بأجندات.

كما كشف المصدر عن عملية تجنيد بعيدا عن مؤسسات الدولة لجأت إليه قيادة الميليشيا، التي تعد ذراع أبو ظبي في تعز، وسط حالة النقص العديد التي تعاني منها في ظل استمرار الانشقاقات والخلافات.

وأكد أن الإمارات تتكفل بدفع مرتبات المجندين الجدد وبالعملة السعودية، ضمن مساعٍ لإشعال الفوضى في ريف تعز الجنوبي وتحويله إلى قطاع منفصل، يخضع للهيمنة الإماراتية.

وكان مسؤول عسكري بتعز قد اتهم الجمعة الماضية، الحكومة الإماراتية بتفجير الوضع عسكريا في مدينة التربة، المركز الإداري لمديرية الشمايتين، جنوبا، إثر مواجهات اندلعت بين قوات الجيش مع مسلحي "أبو العباس"، بعد استهدافهم لمواقع الجيش.

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