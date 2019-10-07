الاكثر مشاهدة - الكويتيون يتسابقون على الزواج من فتيات هذه الدولة .. والسبب؟

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويتيون يتسابقون على الزواج من فتيات هذه الدولة .. والسبب؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدرت بيانات رسمية كويتية، أظهرت جنسيات النساء اللاتي يفضل الكويتيون الزواج بهن، وكانت المفاجأة أن احتلت النساء"البدون" الترتيب الثاني، فيما احتلت السعوديات الترتيب الأول وذلك خلال عام 2018.

بحسب البيانات التي أعلنت عنها وزارة العدل الكويتية، فقد شهد عام 2018 زواج مواطنين كويتيين بـ537 سعودية و364 من غير محددي الجنسية و185 آسيوية، و110 سوريات، و104 عراقيات، و77 مصرية، و72 أردنية.

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وأشارت البيانات إلى أن 65 مواطناً اختاروا الزواج بجنسيات عربية أخرى، مقابل 38 أوروبية، و32 لبنانية، و23 أمريكية، و14 أفريقية، و13 يمنية، و10 بحرينيات، و8 عمانيات، وقطريتين، وصومالية واحدة، و120 من دول أخرى، وفق ما أفادت صحيفة "القبس" الكويتية المحلية.

وفي ما يخص زواج الكويتيات بأزواج من جنسيات أخرى، سجل عام 2018 نحو 632 حالة، احتل الزوج السعودي المرتبة الأولى أيضاً بـ 252 زيجة، يليه غير محدد الجنسية بـ 130 زيجة، ثم القطري بـ 39، والعراقي 36، ثم الآسيوي 34، فالمصري بـ 30 زيجة، والأوروبي بـ 22 حالة.

ووفق الإحصائية، فقد شهد العام الماضي، زواج كويتيات بـ 18 بحرينيا، و16 سوريا، و11 أردنيا، و10 إماراتيين، و9 لبنانيين، و8 عمانيين، و7 أميركيين، و4 يمنيين، و3 فلسطينيين، و3 أفارقة.