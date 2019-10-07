الاكثر مشاهدة - مذهل .. سكان هذه الجزيرة من النساء فقط .. فكيف يتكاثرون؟

شكرا لقرائتكم خبر عن مذهل .. سكان هذه الجزيرة من النساء فقط .. فكيف يتكاثرون؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كيف سيبدو العالم بدون رجال؟ ربما يتردد هذا السؤال على أذهان البعض في أماكن كثيرة باستثناء جزيرة كينهو الإستونية التي تقوم فيها النساء بقائمة طويلة من الوظائف في غياب الرجال، من إصلاح محركات الجرارات إلى أداء القداس في غياب الواعظ.

ويعد حفر القبور الوظيفة الوحيدة التي لا تقوم بها النساء في جزيرة كينهو الإستونية، لكن ربما حتى هذه محل شك، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

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تعتبر كينهو أكبر سابع جزيرة بين أكثر من 2000 جزيرة من جزر إستونيا بمساحة تقارب الـ7 أميال مربعة، وظل كثير منها غير مأهول بالسكان، لكن تبرز جزيرة كينهو تحديدًا بسبب سكانها، إذ إنها معروفة بكثرة النساء فيها.

وبدأ اختفاء الرجال من مشهد الحياة اليومية بكينهو في القرن الـ19، بسبب عملهم في البحر، إذ جعلهم صيد السمك والفقمات يغيبون لأشهر بعيدًا عن منازلهم، لذا اضطلعت النساء بمهمة إدارة الجزيرة.