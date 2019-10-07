مأرب.. قوات الجيش تضبط كمية من الحشيش كانت في طريقها إلى الحوثيين

الإثنين 7 أكتوبر 2019

الجيش

كتب الخليج 365 ـ متابعات

تمكنت قوات الجيش الوطني، أمس الأحد، من ضبط كميات من الحشيش كانت في طريقها لمليشيا الحوثي المدعومة من ايران، في محافظة مأرب شرق اليمن.



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ونقل موقع الجيش عن مصادر عسكرية ان افراد نقطة "الرقع" التابعة لكتيبة الحماية باللواء 13 مشاة الواقعة بين محافظتي مأرب والبيضاء، تمكنت من كشف وضبط كمية الحشيش البالغة 50 كجم، كانت على متن سيارة نوع "برادو" موديل 2007 .

وأكدت المصادر، أن "سائق السيارة استعان بامرأة كانت معه في السيارة حيث وضع الحشيش تحت أقدامها للتمويه على نقاط التفتيش، إلا أن يقظة أفراد النقطة مكنتهم من العثور على عليها".

وتعمل مليشيا الحوثي المدعومة من ايران تهريب النقود اليمنية، في محاولة منها لسحب فئة العملة القديمة من منطقة سيطرة الحكومة الشرعية، بعد منعها من طباعة العملة.