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قتلى من المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في المصلوب بالجوف

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اليمن العربي ـ صنعاء 0 تبليغ

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الإثنين 7 أكتوبر 2019

المقاومة

المقاومة

قتلى من المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في المصلوب بالجوف

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الخليج 365 ـ صنعاء

قتل عدد من القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، على يد افراد الجيش الوطني، في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف، شمال شرقي اليمن.

 

وذكر موقع الجيش "سبتمبر نت" ان مليشيا الحوثي حاولت التسلل باتجاه مواقع الجيش، في جبهتي "سداح"، و"وقز"، بمديرية المصلوب.

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ولفت إلى أن قوات الجيش الوطني تمكنت من افشال هجوم مليشيا الحوثي، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبدها قتلى وجرحى في صفوفها.

 

وكانت مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، خلال الايام الماضية دفعت بتعزيزات كبيرة تجاه محافظتي عمران وصعدة.

 

إلى ذلك قتل وجرح 23 عنصرا من مليشيا الحوثي، بينهم قياديين بارزين، في مواجهات مع الجيش الوطني في محافظة الضالع جنوبي اليمن.

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