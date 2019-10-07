الإثنين 7 أكتوبر 2019 مساعدات طارئة من الإمارات للمتضررين وحالات النزوح بالحديدة وتعز كتب الحديدة تعز - الخليج 365 تواصل الإمارات العربية المتحدة تقديم مختلف المساعدات لحالات نزوح في الساحل الغربي.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام" قدمت دولة الإمارات مساعدات إيوائية وغذائية طارئة للمتضررين من السيول جنوب الحديدة غربي اليمن ولحالات نزوح شهدها الساحل الغربي. واستجابت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لنداء استغاثة من الجهات المختصة ومواطنين تهدمت منازلهم بفعل الأمطار الغزيرة في قرى الجريبة ووادي الأعقوم والقضبة غرب مديرية الدريهمي . Advertisements وشملت المساعدات الخيام والسلال الغذائية لعشرات الأسر التي عبرت عن سعادتها بوصول المساعدات وعلى وجه الخصوص الخيام لاسيما وأن حالتهم الإقتصادية لاتسمح ببناء مساكن بديلة . في غضون ذلك قدمت الهيئة دفعة جديدة من المساعدات الغذائية والإيوائية هي الثانية من نوعها لحالات نزوح جديدة في الساحل الغربي اليمني خلال 72 ساعة . وشملت المساعدات الخيام والسلال الغذائية لأسر في منطقتي القفلة العليا والقفلة السفلى في مديرية موزع غرب محافظة تعز . وكانت هيئة الهلال الأحمر قد قدمت يوم الأربعاء الماضي مساعدات مماثلة لحالات نزوح جديدة في قرى ثمارة والغلة والغليل والهاملي والمجش بذات المديرية .

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