شكرا لبحثكم عن خبر زواج يمني لأول مرة بطريقة مفاجئة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لم يكن يعرف العريسين "محمد" و"حامد" القفيلي، ذو الثمانية عشر والرابعة عشر ربيعا، أن حفل زفافهما، ودخولهما القفص الذهبي، سيتم بطريقة غريبة ومفاجئة لأول مرة في اليمن.

مصادر محلية بمحافظة ذمار، أفادت لـ"المشهد اليمني" أنه "ولأول مره تتم الخطوبة للعريسين صباح يوم أمس الجمعة، دون معرفتهم بانها ستكون ليلة العمر، بل وفرحتهما الكبرى".

جرت مراسيم الخطوبة للعريسين كالعادة، واللذين هما اولاد عم فيما عروساتهم اخواتهما (يعني تزوجوا شغار)؛ إذ تم قراءة الفاتحة ليبدأ النقاش، حول إتمام عقد القران، وإجراء العرس في ذات الوقت؛ وفقا للمصادر.

وبينت المصادر أنهم في الظهر باركوا للعريسين بمناسبة الخطوبة وفي العصر باركوا لهم بالعرس والزفاف، لتتم بذلك الخطوبة وليلة الدخلة في يوم واحد.

المصادر أوضحت أنه "فجأة قرر والديهما بعد إتمام مراسيم الخطوبة، وعقد القران، زفاف كل عروسة الى عروسها في تمام الساعة الـ١٢ من منتصف ليل أمس الجمعة".

وبعد اعلان العرس تحرك أهل قرية عاثين بمديرية ضوران آنس، محافظة ذمار، واشعلوا السماء بالألعاب النارية والذخائر الحية، ابتهاجاً بزفاف العريسين اولاد العم الاربعة.

واعتبرت المصادر أن ما حصل يعد نادر الحدوث، بل إنه موقف مشرف من باب الرجولة والمودة بين الإخوة.

جدير بالذكر أنه نادرا ما يتم عرس بهذه الطريقة، بل و لأول مره، يذهب الاهل للخطوبة لابنهم وما يعودوا الا بعروسة ابنهم في نفس اليوم.