شكرا لبحثكم عن خبر اعلامي سعودي يعتذر للمغتربين اليمنيين .. والسبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أنصف الإعلامي السعودي منصور الخميس، المغتربين اليمنيين في بلاده المملكة العربية السعودية، وإسهامهم الكبير في بناءها وعلاقة البلدين التي امتزجت بالدم والثقافة.

وقال الخميس في تغريدات على "تويتر" : "لو كان لوطننا لسان ينطق به لأشاد بالإنسان اليمني الذي بنى مدننا وشوارعنا وكان شريكا في بناء أرضنا".

وأضاف: "العلاقة السعودية اليمنية امتزج فيها الدم بالدم والثقافة بالثقافة ومن يكره كل اليمنيين بسبب فعل شخص لا يمثل إلا نفسه ولا يمثل حتى أهله فهو لا يخرج عن كونه عنصري لا يمثل إلا نفسه".

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وأعاد الإعلامي السعودي، نشر خطاب للأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي معلقا عليه بالقول: "هذا موقفنا من اليمنيين الشرفاء والذي يجب أن يمثل كل مواطن سعودي ومن يرى خلاف ذلك بحجة أنه وطني فلن يكون أكثر حباً لوطنه من سمو ولي العهد حفظه الله فلاحد يزايد ويعتقد انه الوطني الوحيد فهذا البلد".

وختم حديثه بالقول: "شكرا لكل يمني شريف خدم بلادنا ونعتذر عن كل عنصري أحمق سولت له نفسه المساس بكرامتكم".