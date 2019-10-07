شكرا لبحثكم عن خبر تعيين اليمنية نجيبه حداد في منصب عربي رفيع .. بالصور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت شبكة اعلام المرأه العربيه البيان التالى : التقى المستشار الاعلامى د. معتز صلاح الدين مؤسس ورئيس شبكة اعلام المرأه العربيه مع اليمنية الدكتوره نجيبه محمود على حداد حيث قام بتسليمها القرار الصادر باختيارها مستشارة خاصة لرئيس الشبكة.

وخلال اللقاء أعرب رئيس الشبكة عن اعتزازه وتقديره بالتاريخ الحافل للدكتورة نجيبة الحداد فى مجال الإعلام والثقافة والطفولة معتبرا أنها رمز عظيم فى اليمن والعالم العربي كله ونموذجا يستحق الاحترام والتقدير وبدورها عبرت د. نجيبه حداد عن تقديرها لشبكة أعلام المرأه العربيه ورئيسها والدور الذى تقوم به فى العالم العربى منذ تأسيسها فى 15 مارس 2015 وحتى الآن.

والجدير بالذكر أن الدكتورة نجيبة حداد لديها سيرة ذاتية مميزة وتتضمن هذه السيرة الذاتية ما يلى :

-دكتورة نجيبة محمود علي حداد

-وكيل وزارة الثقافة الأسبق في اليمن منذ عام ٢٠٠٢ حتي ٢٠١٤

-خبرة ٤٥ عاما في وزارة الثقافة و الإعلام اليمنية و تاريخ التحاقها بالعمل فى إذاعة عدن كان عام 1967

– عضو أنصار الطفولة في الوطن العربي سابقا جامعة الدول العربية.

عضو المصالح الفضلي لحقوق الطفل الدولية سابقا / اليونسيف

– معدة و مقدمة برامج الأطفال اذاعة و تليفزيون اليمن ١٩٨٠م – ١٩٨٦م .

كاتبة أدب الأطفال منذ ١٩٧٩م وحتى الآن .

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-لديها العديد من المطبوعات و الدراسات عن الطفل اليمني منذ ١٩٧٩م

حاصلة علي عدة شهادات دولية و عربية ووطنية.

– حضور مؤتمرات و برامج و أنشطة و معارض كتب دولية وعربية ووطنية .

وصلت للقاهره فى مارس ٢٠١٥م قبل حرب اليمن بيومين للمشاركة في مهرجان سينما وفنون الاطفال بناء على دعوة

من وزارة الثقافة المصرية والمركز الثقاقي اليمني في القاهرة شاركت في ندوه عن الفيلم التسجيلي عن العلاقة التاريخية

بين مصر واليمن من خلال مجموعة اطفال يمنيين قام بدور البطوله للفنان ريدان الفيلم من انتاج دعائشة عولقي مديرة

المركز الثقافي وقنوات فضائية مصريه تم عرضه في دار الاوبرا في القاهرة والاسكندرية وهى ناشطة مع عدد من منظمات المجتمع المصري في قضايا الطفل والمراة والثقافة والفكر والابداع والاعمال التطوعية الانسانية حبا لارض الكنانة والشعب.