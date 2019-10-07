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يزيد بن سلمان - شبوة - الحوثي يعدم الشيخ الحضرمي في اب

لقي الشيخ القبلي احمد مصلح الحضرمي احد مشائخ مخلاف العود بمحافظة إب مصرعة على يد مليشيا الحوثي .

وقالت المصادر ان قتلة كان تحت ذريعة إطلاق النار حيث قدم طقم تابع للحوثين واخذوه بالقوة وفي الطريق حدثت ملاسنه وتم إطلاق النار عليه.

ولقيت الحادثة إستنكار قبلي قد تتحول الى موجة غضب في قادم الأيام.

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