تعرض منزل وزير دفاع الحوثيين لإطلاق نار كثيف في خولان بصنعاء

الإثنين 7 أكتوبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365 ـ صنعاء

أكد مصدر مطلع تعرض منزل وزير دفاع مليشيات الحوثيين لإطلاق نار كثيف امس الاحد في مسقط رأسه بمنطقة خولان جنوب صنعاء.



وذكر مصدر مقرب من اللواء محمد ناصر العاطفي ينتمي إلى قرية بني عاطف - عزلة حضر - بمديرية جحانة التابعة لمحافظة صنعاء، أن "منزل العاطفي تعرض لوابل من الرصاص ولم يكشف المصدر عن تواجد العاطفي في المنزل من عدمه ".

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وتابع المصدر أن العاطفي كان قد أستقبل عدد من أصدقائه خلال الأسبوع الماضي بعد عودته من محافظة صعدة .

ولفت المصدر إلى أن الاتهامات تم توجيهها إلى أسرتين من خولان بسبب تأييدها للحكومة اليمنية الشرعية بينما يذهب آخرون أبعد من ذلك ويرجعونها إلى تصفيات داخل أروقة المليشيا الحوثية

يشار إلى أن العاطفي كان يشغل قائد ألوية الصواريخ منذ مطلع عام 2013م، وقامت المليشيا بتعيينه وزير للدفاع في حكومتهم غير المعترف بها منذ العام 2016.