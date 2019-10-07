صنعاء.. المليشيا تعلن عن تعديلات جديدة في عملية توزيع المشتقات النفطية

الإثنين 7 أكتوبر 2019 مليشيا الحوثي كتب الخليج 365 ـ متابعات أجرت مليشيا الحوثي الانقلابية تعديلات في سياسية توزيع المشتقات النفطية على المواطنين وخاصة مادة البترول في العاصمة صنعاء.

وأعلنت شركة النفط في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي أنه ونظراً لاستمرار أزمة المشتقات النفطية فإن الشركة مضطرة أن تعلن للمواطنين التعديل في ما تسميه برنامج الطوارئ. Advertisements ولفتت الشركة أنه سيتم تمديد الفترة التموينية إلى خمسة أيام بدلاً من ثلاثة أيام بحيث يتمكن المواطن من إعادة التموين في اليوم السادس. وحددت شركة النفط الخاضعة للحوثيين ساعات العمل في الفترة الصباحية والمسائية. كما أكدت الشركة أن تنفيذ برنامج الطوارئ الذي أعلنت عنه سيبدأ تنفيذه اعتباراً من اليوم الاثنين.

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