صعدة.. التحالف يقصف تجمعات للمليشيا في مديرية الصفراء

الإثنين 7 أكتوبر 2019 مقاتلات التحالف كتب الخليج 365 ـ صعدة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، تشرين الأول 07، 2019، تجمعات للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا المدعومة من إيران في منطقة قُدم بمديرية الصفراء تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية الواقعة شرق المحافظة. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف. وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ بدء العمليات العسكرية في اليمن عام 2015. وتتقاسم المليشيا مع الشرعية السيطرة على المحافظة منذ العام 2016.

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