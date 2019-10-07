شكرا لقرائتكم خبر عن تطور خطير.. الجيش السوداني ينسحب من عدن ومؤشرات على اندلاع معركة مصيرية بين الانتقالي والشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تطورات متسارعة ومفاجئة انسحبت قوة من الجيش السوداني في عدن الى وجهة غير معلومة بالتزامن مع انسحاب قوات العمالقة من الساحل الغربي ووصولها الى عدن.

جديد "الخليج 365":

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واعلن المتحدث العسكري لقاعدة العند الجوية، ماهر عبدالحكيم الحالمي، أن القوات السودانية انسحبت من العاصمة عدن.

واشار الحالمي في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" إلى انسحاب القوات السودانية من عدن دون أن يورد تفاصيل أخرى.

ويعد انسحاب القوات سودانية في هذا التوقيت تطور لافت وينذر بمعركة مصيرية في جنوب اليمن بين القوات الشرعية وقوات الانتقالي المدعومة من الامارات.

وسبق ان انسحبت قوات اماراتية من عدن وتلا ذلك الاعلان انقلاب المجلس الانتقالي في عدن.

ويشارك الجيش السوداني بقوات كبيرة ضمن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.