شكرا لقرائتكم خبر عن مع فتح محلات الصرافة ابوابها صباح اليوم هبوط متسارع للدولار وصعود متواصل للريال اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأسعار في العاصمة صنعاء.

الدولار الامريكي شراء 593 إلى 596 جديد "الخليج 365": Advertisements البيع 598 إلى 599 ريال. الريال السعودي شراء 157 إلى 156,5 ريال البيع157.3 الى 157.5 ريال. الأسعار في العاصمة المؤقتة عدن. الدولار الامريكي شراء 608 ريال البيع 613 ريال. الريال السعودي شراء 159 ريال البيع160 ريال.

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