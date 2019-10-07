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مع فتح محلات الصرافة ابوابها صباح اليوم هبوط متسارع للدولار وصعود متواصل للريال اليمني

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شكرا لقرائتكم خبر عن مع فتح محلات الصرافة ابوابها صباح اليوم هبوط متسارع للدولار وصعود متواصل للريال اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأسعار في  العاصمة صنعاء.
الدولار الامريكي

شراء 593 إلى 596 

  جديد "الخليج 365":

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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البيع 598 إلى 599 ريال. 

 الريال السعودي

شراء 157 إلى 156,5 ريال

البيع157.3 الى 157.5 ريال.

الأسعار في  العاصمة المؤقتة عدن.

الدولار الامريكي

شراء 608  ريال

البيع  613 ريال. 

 الريال السعودي

شراء 159  ريال

البيع160 ريال.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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