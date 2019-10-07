شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات تعصف باتفاق جدة ...شرط يفجر الخلافات وينسف جهود المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الإمارات، الاحد، رسميا عن موقفها من مفاوضات جدة التي ترعاها السعودية بين الانتقالي الموالي لها والحكومة اليمنية.

جاء ذلك في وقت لا يزال فيه وضع المفاوضات التي اعيدت للمرة الثانية مجهولا.

جديد "الخليج 365":

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وقال قرقاش ان بلاده تؤيد المفاوضات لكن اشترط "عدم العودة إلى الوضع السابق" في اشارة واضحة إلى رفض بلاده عودة هادي وحكومته إلى عدن أو حتى بقاء المدينة الخاضعة للانتقالي تحت سلطة الشرعية.

ومن شأن هذا الشرط التأثير على المبادرة السعودية الجديدة والتي عرضها وساطة سعودية وتقضي بمنح الانتقالي حقيبتين مقابل دمج قواته في قوات الشرعية ونشرها في الساحل الغربي.

وكانت الامارات استبقت التوقيع على هذه المبادرة بتحرك ميداني من خلال الوية العمالقة التابعة لها إلى مدينة عدن وذلك بهدف خلط الاوراق.

وتسعى الإمارات التي دعمت انقلاب الانتقالي في اغسطس الماضي إلى منحه حكما ذاتيا في عدن والمحافظات المجاورة إلى جانب سقطرى.

