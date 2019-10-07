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صدور قرارات بتعيين نائب لرئيس الوزراء ومستشار للرئيس ومحافظا لمحافظة الجوف .. الاسماء

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عدن - ياسمين التهامي - اصدرت مليشيات الحوثيين اليوم الاحد قرارات وصفتها بالجمهورية قضت بتعيين عدد من سلالتها في مناصب عليا في الدولة.

وحسب وكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثيين بأن مهدي المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي اصدر قرارات بتعيين د.حسين مقبولي نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية، وهاشم إسماعيل علي أحمد مستشارا لرئيس المجلس السياسي الأعلى بدرجة نائب رئيس الوزراء، وعامر المراني محافظا لمحافظة الجوف. 

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وتسعى مليشيات الحوثي في استكمال السيطرة على مفاصل الدولة وحوثنتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها من خلال قرارات تصفها بالجمهورية .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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