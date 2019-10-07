شكرا لقرائتكم خبر عن صدور قرارات بتعيين نائب لرئيس الوزراء ومستشار للرئيس ومحافظا لمحافظة الجوف .. الاسماء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدرت مليشيات الحوثيين اليوم الاحد قرارات وصفتها بالجمهورية قضت بتعيين عدد من سلالتها في مناصب عليا في الدولة.

وحسب وكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثيين بأن مهدي المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي اصدر قرارات بتعيين د.حسين مقبولي نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية، وهاشم إسماعيل علي أحمد مستشارا لرئيس المجلس السياسي الأعلى بدرجة نائب رئيس الوزراء، وعامر المراني محافظا لمحافظة الجوف.

جديد "الخليج 365":

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وتسعى مليشيات الحوثي في استكمال السيطرة على مفاصل الدولة وحوثنتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها من خلال قرارات تصفها بالجمهورية .