شكرا لمتابعة خبر عن ماذا يفعل الأثرياء داخل "الغرفة السرية" بدبي؟ .. تقرير خطير يكشف عن حياة المليارديرات بالإمارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

كشف تقرير منشور لموقع "سي إن إن" عن الحياة الباذخة التي يعيشها المليارديرات بالإمارات .

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إقـــــــراء أيــضـــــا:

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وقال الموقع إن هناك بعض من التجارب التي تحظى بها "الشخصيات البارزة" في دبي كالتالي:



يعرف نادي "The Capital Club" بكونه الموقع المفضل لاجتماع نخبة من رجال

الأعمال، حيث لا يمكن تسجيل عضويتك إلا عن طريق دعوة أحد الأشخاص من



الداخل. وفي حال سنحت لك فرصة الاشتراك، عليك دفع مبلغ مالي يصل قدره إلى

حوالي 15 ألف دولار. وبذلك، يمكنك الاستمتاع بطعام أشهر الطهاة الحاصلين

على نجمة ميشلان.



وفي موقع جديد يعرف باسم "Secret Room"، أي "الغرفة السرية"، باستطاعة

الضيوف قيادة سياراتهم الفاخرة إلى حلبة الرقص. وبالطبع، يمكن للنادي

استيعاب سيارة واحدة في الوقت ذاته مما يجعل المنافسة قوية.



وأشار الموقع إلى أن محبي إقامة الحفلات على البحر، يمكنهم أيضاً استئجار يخت كبير يسع 25 ضيفاً.. ويشمل ذلك غرفة ألعاب وصالون للتدليك وإطلالة على البحر وغيرها، كما يقال إن جينيفر لوبيز وكيم كاردشيان كانوا من المشاهير الذين استمتعوا بضيافة هذا اليخت.