شكرا لمتابعة خبر عن لفنانة ” آصالة نصري ” لبائع الماء اليمني ياأجمل صوت وروح يابائع الحُبّ وبائع الطّيبه وبائع الفرح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقـــــــراء أيــضـــــا: عـــاجــل .. أبناء الشيخ زايد يطيحون بحاكم دبي "محمد بن راشد" من منصبه وحدث مزلزل في دبي خلال الساعات القادمة ”تفاصيل سرية للغاية” عاجل وردنا الان .. سرقة مالية ضخمة تصعق الإماراتيين .. والملايين من الدراهم تتطاير بالهواء والمارة يتسابقون لجمعها في شوارع دبي .. شاهد القصة التي هزت الإمارات !! عاجل .. كارثة جديدة تحل بأمريكا .. إنفجارات ضخمة تهز "لوس أنجلوس"(كرة نارية عملاقة تصاعدت بالسماء ثم وقع الإنفجار الضخم) وسقوط العشرات .. شاهد التفاصيل "فضيحة مدوية" هروب اميرة قطرية مقربة من تميم بن حمد ووصولها لهذه الدولة قبل قليل (تفاصيل) Advertisements عاجل : فضيحة مصورة .. الأميرة "هيا" تثبت بالدليل القاطع أن زوجها "محمد بن راشد" (شاذ جنسياً) وصحيفة بريطانية تنشر التفاصيل الصادمة !! عاجل .. الإمارات تعلن الحرب على الشرعية مجددا .. وتفجر الأوضاع عسكريا قبل قليل في شبوة وسقوط قتلى وجرحى .. مالذي يحدث !! ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعدما حظي بشهرة واسعة داخل اليمن وخارجها نتيجة مقطعه المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي نشرت النجمة أصالة فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وظهر من خلاله ولد صغير أسمه عمر، وهو يغني. وأعربت أصالة عن شدة إعجابها بصوته قائلة: “ماأحلاك ياروح قلبي وياأجمل صوت وروح يابائع الحُبّ وبائع الطّيبه وبائع الفرح ياإبني عمر بائع الماء مو معقول مو معقول هالجمال”. يذكر أن النجمة أصالة طرحت مؤخرًا ألبوم بعنوان “في قربك”، ويضم الألبوم 10 أغاني، أبرزهم: “جابوا سيرتة”، “جدا جدا”، “حاجة ماتخصكش”، “حالة كركبة”، “نكتة بايخة”، “يوم يومين”. وأعربت أصالة عن شدة إعجابها بصوته قائلة: “ماأحلاك ياروح قلبي وياأجمل صوت وروح يابائع الحُبّ وبائع الطّيبه وبائع الفرح ياإبني عمر بائع الماء مو معقول مو معقول هالجمال”. ماأحلاك ياروح قلبي وياأجمل صوت وروح يابائع الحُبّ وبائع الطّيبه وبائع الفرح ياإبني عمر بائع الماء مو معقول مو معقول هالجمال #بائع_الماء #اليمن

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