شاهد.. أول ظهور رسمي للحارس الجديد للملك سلمان

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صنعاء - ياسمين الخيامي - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقـــــــراء أيــضـــــا: عـــاجــل .. أبناء الشيخ زايد يطيحون بحاكم دبي "محمد بن راشد" من منصبه وحدث مزلزل في دبي خلال الساعات القادمة ”تفاصيل سرية للغاية” عاجل وردنا الان .. سرقة مالية ضخمة تصعق الإماراتيين .. والملايين من الدراهم تتطاير بالهواء والمارة يتسابقون لجمعها في شوارع دبي .. شاهد القصة التي هزت الإمارات !! عاجل .. كارثة جديدة تحل بأمريكا .. إنفجارات ضخمة تهز "لوس أنجلوس"(كرة نارية عملاقة تصاعدت بالسماء ثم وقع الإنفجار الضخم) وسقوط العشرات .. شاهد التفاصيل Advertisements "فضيحة مدوية" هروب اميرة قطرية مقربة من تميم بن حمد ووصولها لهذه الدولة قبل قليل (تفاصيل) عاجل : فضيحة مصورة .. الأميرة "هيا" تثبت بالدليل القاطع أن زوجها "محمد بن راشد" (شاذ جنسياً) وصحيفة بريطانية تنشر التفاصيل الصادمة !! عاجل .. الإمارات تعلن الحرب على الشرعية مجددا .. وتفجر الأوضاع عسكريا قبل قليل في شبوة وسقوط قتلى وجرحى .. مالذي يحدث !! ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظهر العميد سعد بن مسفر القحطاني، الحارس الشخصي الجديد للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لأول مرة خلال أدائه المهمة خلفا لسلفه الراحل، اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم.

ورصدت كاميرات وسائل الإعلام القحطاني، اليوم الأحد، وهو يرافق العاهل السعودي خلال استقباله في الرياض رئيس المجلس السيادي السوداني، اللواء عبد الفتاح البرهان، ورئيس حكومة السودان، عبد الله حمدوك.

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