شكرا لمتابعة خبر عن خبير إماراتي: هذا ما سيحصل للشرعية إذا أوقف التحالف دعمه! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

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كشف خبير ومحلل عسكري إماراتي ، عن مصير الحكومة اليمنية إذا أوقف التحالف العربي في اليمن دعمه لها.

وقال الخبير والمحلل العسكري الإماراتي / خلفان الكعبي في تغريدة له على "تويتر" فساد وتخريب حزب الإصلاح مستمر ألوية حزب الإصلاح انسحبت من جبهات تعز وتحشد على حدود لحج وعدن في منطقة التربة.

مشيراً إلى إن السفارة اليمنية في أمريكا تنظم مسيرة للنيل من رموز التحالف في نيويورك.

وأضاف" قائلاً: أنا متأكد لو أوقف التحالف دعمه عن الشرعية لوجد أعضاء السفارة وسفيرهم أنفسهم مشردين إلى متى العبث.