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صنعاء - ياسمين الخيامي - ضربة سعودية ساحقة لكل قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي ..وعيدروس الزبيدي وهاني بن بريك يجن جنونهم لأن الجنوبيين ايدوا هذه الضربة وفرحوا بها ولم يعارضوها

2019/10/07 الساعة 06:09 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

كشفت أشهر الصحف السعودية، الأحد، عن الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، بعد اضطرار الحكومة الشرعية للخروج منها عقب انقلاب مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر محلية في أحياء متفرقة من عدن، أن غياب الحكومة الشرعية عن المدينة أثر سلبا على جودة الخدمات. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وأكدت المصادر أيضا للصحيفة وفقا لمتابعة "المشهد الخليجي"، بأن غياب الحكومة تسبب في تراجع مدة تشغيل التيار الكهربائي إلى الحد الأدنى، بينما باتت كثير من الأحياء تفتقد إلى مياه الشرب جراء توقف محطات الضخ عن العمل لنقص الوقود. ونقلت الصحفية تصريحات رسمية لمدير مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي في عدن فتحي السقاف، أوضح أسباب انسداد مجاري الصرف الصحي في المدينة، وقال إن القمامة والمخلفات الأخرى هي المتسببة في الأمر. وأضاف: «المؤسسة تعمل كل ما في وسعها وعمالنا يعملون على مدار الساعة في فتح الانسدادات وتصفية الخطوط والمناهل وكان هناك تحسن ملحوظ في التخفيف وليس القضاء على الطفح ولكن هطول الأمطار وبغزارة ساعد على تفاقم الوضع». وكان ناشطون بثوا صورا على مواقع التواصل الاجتماعي من شوارع مدينة عدن أظهرتها في حالة سيئة بسبب تدفق مياه المجاري إليها، محذرين من خطوة الأمر على صحة السكان.



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