شكرا لبحثكم عن خبر إشادة بريطانية بمبادرة الحوثيين للسلام! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أشاد السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، الاحد، بمبادرة مليشيا الحوثي للسلام.

واعتبر مايكل آرون، خلال لقائه والوفد المرافق له بناطق المليشيا، في العاصمة العمانية مسقط، أن "مبادرة السلام التي اطلقها رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الاعلى" تعد فرصة حقيقية لتحقيق السلام في اليمن".

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ونوه آرون أن "التعامل مع المبادرة يجب أن يكون فوق المستوى الحالي، وبما يخدم تعزيز السلام والاستقرار والدخول في مفاوضات تساعد على الحل السياسي الشامل".

وكان الانقلابي مهدي المشاط اطلق مبادرة للسلام تضمنت وقف استهداف السعودية مقابل ايقافها لاستهداف الحوثيين، فيما وصف مسؤولين سعوديين بارزين مبادرة المشاط بـ"الايجابية".