شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول عسكري حوثي رفيع يكشف عن ”كلمة السر” ويبدي استعداد المليشيا لخوض حرب طويلة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مسؤول عسكري حوثي رفيع، عن "كلمة السر" في المعارك التي يستخدمونها، مبديا استعداد المليشيا لخوض حرب طويلة إذا أراد العدو ذلك؛ حد وصفه.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري، المعين من مليشيا الحوثي، في حوار أجرته صحيفة "اليمن الجديد”، "لدينا من التقنيات ما يجعلنا أكثر قدرة على تحقيق أهدافنا العسكرية في الزمان والمكان الذي نحدده وكلمة السر لقواتنا هو المقاتل المؤمن المدرك لطبيعة مهمته والمستوعب للقضية وأهمية الدفاع عن الوطن".

وخاطب الغماري دول التحالف قائلاً: " حان الوقت لأن ترفعوا أيديكم عن اليمن وأن تعترفوا بالواقع اليمني الجديد الذي لن يكون معاديا لكم إذا توقف(ما اسماه) عدوانكم وتغيرت نظرتكم عن هذا الشعب العزيز الكريم".

Advertisements

وأضاف الغماري متوعدا "إذا أستمر (ما اسماه) العدوان، فعليه أن يستعد لتلقي الضربات العسكرية الأشد إيلاماً".

وكانت مصادر مطلعة، قالت لـ "رويترز" أن السعودية تدرس المبادرة التي تقدمت بها الشهر الماضي مليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار بين قواتها والتحالف العربي بقيادة المملكة.

- المصدر: مواقع