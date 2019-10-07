مليشيا الحوثي تنفذ أعمال نهب واسعة في ”حدة”

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يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت وسائل اعلام محلية، أن مليشيا الحوثي نفذت أعمال نهب وجبايات واسعة في عزلة حدة بمخلاف العود محافظة إب.
وأوضحت المصادر أن المليشيا، أعمال نهب وجبابات واسعة في عزلة حدة "مارش" طالت ممتلكات خاصة للمواطنين بذرائع تبعية أصحابها للمقاومة ودعم "العدوان" والتحالف حد زعمهم، على الرغم من عدم وجود أي علاقة لضحايا النهب والسرقات الحوثية.
واشارت المصادر الى أن المليشيا قامت بنصب نقاط تفتيش في عزلة الاعشور "حبيل الرعيني" بهدف اعتقال عناصر ترفض ممارسات وسياسة البطش الحوثية تجاه أبناء المنطقة، بالإضافة إلى ما تقوم به من مداهمات للمنازل وملاحقات بتهم "الدعشنة" التي تتهم المليشيا مناهضيها من أبناء المناطق.
وكانت المليشيا أقدمت على تصفية الشيخ أحمد مصلح الحضرمي (55 عاماً) من أبناء قرية المعزبة عزلة الشرنمة بمخلاف العود محافظة إب، بذريعة إطلاق نار بمناسبة ختان أحد أحفاد الشيخ الحضرمي، كما هي عادات وتقاليد المنطقة.
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