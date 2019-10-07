شكرا لبحثكم عن خبر تعميم حوثي جديد لتجار ومستوردي الأدوية (وثيقة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت الهيئة العليا للأدوية بصنعاء، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، تعميما لتجار ومستوردي الأدوية.

وتضمن التعميم الذي تلقاه "المشهد اليمني" عدم بيع الأصناف الدوائية بالجملة للبقالات ومحلات بيع المواد الغذائية والمحال التي ليس لها علاقة بالطب والصيدلة.

وأشار التعميم الى أن بيع الاصناف الدوائية بطريقة عشوائية في البقالات وغيرها مثل “الديكلوفينات، والسلبادين، والكيتوبرفين، واومبيرازول” تمثل خطورة كبيرة على صحة المريض.

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ونوه التعميم بأن تلك الأدوية لا تصرف إلا بموجب وصفة طبية ومن يخالف سيتحمل كامل المسئولية.

جدير بالذكر أن عدد من الاصناف الدوائية والحبوب المخدرة والمهدئات تباع في البقالات والمحال التجارية بالعاصمة صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا، بشكل عشوائي، و دون وصفات طبية.