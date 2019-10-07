مسام ينزع أكثر من 1000 لغم حوثي في أسبوع

الإثنين 7 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365

تمكنت الفرق الهندسية التابعة للمشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري من نزع 1070 لغماً حوثياً وذخيرة غير منفجرة كانت زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية المحررة.



وقال مدير عام المشروع، أسامة القصيبي، في بيان أمس الأحد، إن الفرق الهندسية نزعت خلال الأسبوع الماضي 372 لغماً مضاداً للدبابات و3 ألغام مضادة للأفراد وعبوة ناسفة واحدة كانت زرعتها الميليشيات الحوثية في عدة مناطق قبل دحرها.

وأضاف القصيبي أن الفرق نزعت أيضاً خلال الأسبوع ذاته 694 ذخيرة غير منفجرة.

وأشار إلى أن الفرق الهندسية الميدانية التابعة للمشروع تمكنت منذ انطلاق "مسام" ولغاية يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول من نزع 92 ألفاً و459 متفجرة، تنوعت بين ألغام وعبوات ناسفة وذخائر غير منفجرة.

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من جهتها، تؤكد الحكومة اليمنية أن الفرق الهندسية التابعة لها وللبرامج إقليمية ودولية انتزعت ما يقارب من 500 ألف لغم وعبوة ناسفة منذ اندلاع الحرب.

وبحسب تصريحات رسمية هناك ما يزيد عن مليون لغم وعبوة ناسفة ما زالت مزروعة في اليمن ولم يتم نزعها.

وكان تقرير حقوقي أفاد أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، ومنذ انقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر/أيلول 2014، اعتمدت استراتيجية ممنهجة في استخدام الألغام والمتفجرات بكافة صنوفها.

وأكد التقرير أن زراعة الألغام التي تقوم بها ميليشيات الحوثي فقط في اليمن جعلته "من أكبر حقول الألغام على وجه الأرض".