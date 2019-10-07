شكرا لقرائتكم خبر عن "بائع الماء اليمني" يستفز الفنانة اصالة ويخرجها عن وطورها وتطلق عليه هذا الوصف ...شاهد فيديو للموهبة... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعدما حظي بشهرة واسعة داخل اليمن وخارجها نتيجة مقطعه المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي نشرت النجمة أصالة فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وظهر من خلاله ولد صغير أسمه عمر، وهو يغني. وأعربت أصالة عن شدة إعجابها بصوته قائلة: "ماأحلاك ياروح قلبي وياأجمل صوت وروح يابائع الحُبّ وبائع الطّيبه وبائع الفرح ياإبني عمر بائع الماء مو معقول مو معقول هالجمال". جديد "الخليج 365": Advertisements يذكر أن النجمة أصالة طرحت مؤخرًا ألبوم بعنوان "في قربك"، ويضم الألبوم 10 أغاني، أبرزهم: "جابوا سيرتة"، "جدا جدا"، "حاجة ماتخصكش"، "حالة كركبة"، "نكتة بايخة"، "يوم يومين". وأعربت أصالة عن شدة إعجابها بصوته قائلة: "ماأحلاك ياروح قلبي وياأجمل صوت وروح يابائع الحُبّ وبائع الطّيبه وبائع الفرح ياإبني عمر بائع الماء مو معقول مو معقول هالجمال".

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