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ابنة الزعيم صدام حسين "تهز" العراق والعرب بكلمات موجعة وتنشر ”فيديو مؤثر” للبطل الراحل وهو ينزف على...

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت رغد صدام حسين الخميس مقطع فيديو لاستهداف أحد أبطال العراق المحتجين قبل رحيله وهو ينزف دما، خلال التظاهرات الدموية المطالبة بإقالة الحكومة العراقية، قالت إنه يمثل “اختراق لحقوق الإنسانية وإساءة للناس”.

وعلقت ابنة الرئيس العراقي الراحل على مقطع الفيديو بالقول: “نعتذر لقساوة المنظر ولكن كي نضع المتابعين بالصورة عن بعض مما يجري في التظاهرات من اختراق لحقوق الإنسانية وإساءة للناس”.
وكانت رغد قد دعمت الأربعاء التظاهرات قائلة: “معكم كل العراق أيها الأبطال الصناديد، رحم الله شهدائنا، ها أنتم تسطرون ملاحم البطولة كما عهدناكم”، مضيفة: “أنتم نسل أبطال القادسية أهل العراق شيعة وسنة وأكراد في الناصرية، الكوت، العمارة، البصرة، وديالى، وبغداد وكل ضواحيها، وكل العراق بإذن الله”. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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