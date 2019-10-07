شكرا لقرائتكم خبر عن معاناة طالبات فرع جامعة تعز بالتربة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - معاناة طالبات فرع جامعة تعز



زهراء صابر -جهينة يمن

المُشكلة هي أن قيادة جامعة تعز تعاملت مع مشكلةِ الرئيسية(الانفلات الأمني) وكأنّها لا تعنّيهم وحاولوا قدرَ الإمكان إقناعنا أنّه لا توجدُ مُشكلةُ رئيسية من الأساس و أنّه قد تمَّ حلُ كُل شي ،،،

فرع جامعة تعزُ بالتُربة تُرغمُ الطُلاب للحضور لتأديةِ الإمتحانات تحتَ وابلٍ من الرصاص و في ظلِ وضعٍ مشحون بالإشتباكات التي تندلعُ فجأةً و بلا مُقدمات. وأنّ منْ يفضلُ الحفاظَ على نفسة و يتغيبُ عن الإمتحان فإنّه يتوجبُ عليه إعادة المادة السنة القادمة،و رأفة منهم بنا فإنّ التصحيح سيكون بالدرجةِ الكاملة.

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و من النّاحية الأُخرى فلقد وجدوا للطُلاب حلولاً للوصول الى الجامعة ،فمثلاً بإمكانهم السير

على الأقدام مسافات تقطعُها المواصلات بساعات طويلة فكيف سيكون إن كان مشياً؟! .

كان من المُفترض أنّ ينظرو الى المُشكلة نظرةً واقعية ،فإن سلامةَ الطالب-كما يجبُ أن تكون-أكثرُ أهمية من أي شيء أخر.و أنّ أداء الإمتحانات و إنّ كانت فرضاً كالفروضِ الخمسة لأسقطها الله علينا في أوضاع لا تحفظُ سلامةَ الإنسان.فلماذا يُنظرُ الى الطالب كأنّه طرف زائد يُجبر أنّ يحضر و يُجبر أنّ تُعلق دراسته أشهراً إن أرادوا؟!.

و على أيةٍ حال فإنّ من أصدر إعلان إستئناف الدراسة لا يُعد مُختلفاً ممن إفتعل المُشكلة و حَمل السلاح فأحدهم إشتهى الدم و الأخرُ جرَّ له التلاميذَ لُقماً سائغة .

