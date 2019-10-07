شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. أزمة مواصلات خانقة في ثمان محافظات يمنية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بصنعاء، اليوم الاحد، أن ثمان محافظات يمنية تعيش أزمة مواصلات خانقة لليوم الخامس على التوالي، منذ اعلان مليشيا الحوثي أن الكميات النفطية التي لدى شركة النفط الواقعة تحت سيطرتها لا تكفي الا لأيام قليلة قادمة.
وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن حركة المواصلات والنقل اصبحت شبه مشلولة في العاصمة صنعاء وسبع محافظات خاضعة لسيطرة الحوثيين(عمران، إب، حجة، ذمار، المحويت، ريمة، الجوف) جراء أزمة وقود حادة.
واشارت المصادر الى أن أزمة الوقود الحادة أسفرت عن ارتفاع أجرة المواصلات التي أجبرت الكثير من طلاب الجامعات والمدارس وأغلب المواطنين على البقاء في منازلهم أو قطع مسافات طويلة سيراً على الأقدام.
وأثرت أزمة الوقود على شريحة واسعة من اليمنيين بشكل مباشر، حيث فقد الكثير من سائقي الحافلات والباصات الصغيرة مصدر دخلهم الوحيد، في ظل ارتفاع حاد لأسعار المواد الغذائية.
ويعيش نحو مليون موظف حكومي بصنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، معاناة كبيرة منذ أن توقفت رواتبهم منذ سبتمبر2016.
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