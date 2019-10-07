شكرا لبحثكم عن خبر في ذكرى نصر اكتوبر تعرف على الطيار اليمني الذي قصف قلب تل أبيب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يجهل الكثير من العرب، بل من أبنا الشعب اليمني أيضاً قصة الطيار اليمني الشاب الذي شارك متطوعاً في حرب أكتوبر 1973 ضد الكيان الصهيوني وخلد اسمه بعد قصفه لمصافي البترول الإسرائيلية في حيفا وانقضاضه على طائرة “فانتوم” إسرائيلية وتدميرها.

لا تزال معارك حرب أكتوبر 1973م، ماثلة في ذاكرة الملايين ممن عاشوا أيامها وكانوا شاهدين على أحداثها. لم تقف حرب اكتوبر على جنود الجيشين السوري والمصري فحسب، بل كان بين الصفوف أيّما جنود من مختلف الدول العربية، جنود حقيقيون دافعوا عن سوريا ومصر وكأنها بلدهم الأم.

ونسرد قصة الطيار اليمني الشهيد ملازم أول طيار عمر غيلان الشرجبي الذي تطوع خلال حرب أكتوبر 1973م في سلاح الجو العربي “سوريا” وخلد السوريون اسمه ببناء نصب تذكاري له في أحد أكبر شوارع العاصمة السورية دمشق.

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وحطم الطيار اليمني الشجاع أسطورة الطيران الإسرائيلي في حرب اكتوبر بعد انقضاضه على إحدى طائرات الفانتوم وتحطيمها وضربه لمواقع التموين الاسرائيلي وتدميرها بالكامل في طبرية جبل الشيخ التي استشهد إثرها في 10 أكتوبر 1973م.

جدير بالذكر إن الشهيد الملازم اول الطيار عمر غيلان سعيد حزام الشرجبي ولد في عام 1951م ، في شرجب – الحجرية – محافظة تعز والتحق بالابتدائية سنة 1958م في المدرسة الاهلية في مدينة عدن، ثم اكمل دراسته في مدينة تعز، في عام 1970م التحق بالكلية الجوية بمدينة حلب – الجمهورية العربية السورية التي تخرج منها 1972م