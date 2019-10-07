شكرا لبحثكم عن خبر عمران.. حادث في موكب عرس يحول فرح أسرة ” الثلايا” إلى مأتم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تحولت مناسبة فرح "زفاف" في إحدى مناطق محافظة عمران، شمالي اليمن، إلى مأتم بسبب حادث في موكب الزفاف.

وقالت مصادر مقربة من أسرة العروسين، إن عمة العروسة توفت وأصيب شقيقتها بحادث أثناء موكب زفة العروسة إلى منزل زوجها ليلة الجمعة الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن باب سيارة العروسة فتح عن طريق الخطأ أثناء سير الموكب وسقطت منه عمتي العروسة ـ جميعهم من أسرة الثلاياـ توفت الكبرى وأصيبت الشقيقة الصغرى بإصابات متفاوتة.

وأكدت المصادر أن المناسبة تحولت بفعل هذا الحادث إلى حزن ومأتم.