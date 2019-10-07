شكرا لبحثكم عن خبر مليشيات الحوثي تقتحم منزل ”ضابط” وتقتله أمام زوجته وأطفاله وتأخذ الجثة بذمار ”صورة” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت ميليشيات الحوثي في مدينة ذمار، على قتل أحد المواطنين بعد إقتحام منزله وتصفيته أمام زوجته وأطفاله، مساء الأربعاء الماضي.

وأفادت مصادر محلية عن قيام المتحوث حميد ناجي عمران، رئيس قسم التحريات بإدارة البحث الجنائي بمحافظة ذمار وزعيم عصابة بمداهمة منزل "مجد ثابت معوضه"، بدون أي أوامر وبدون أي سبب وفي ساعات متأخره من الليل، ولرفضه لذهاب معهم في ساعات متأخره من الليل وكونه ليس من أصحاب الجرائم او عليه قضايا إرهابية، رفض تسليم نفسه لهم في الليل، وأخبرهم في الصباح سيذهب إليهم.

ولكن عناصر المليشيات رفضت ذلك، وقامو بالدخول من نافذة منزله، والقيام بقتله بدم بارد في منزله وأمام زوجته وأطفاله، وأخذ الجثة معهم.

الجدير بالذكر أن معوضه كان يعمل مندوب الاستخبارات العسكرية في نقطة الأمن المركزي، بفرع مشروع المياه وحصل بينه وبين المتحوث "عمران" خلاف شخصي، وصل إلى درجة التهديد والوعيد والتحدي، إلا أن عمران استخدم سلطته وعصابته لتصفية الحسابات الشخصية من خصومه.

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وقد اكد سكان الحي الذي يسكن فيه المجني عليه معوضه، ان المدعو حميد عمران جاء في تمام الساعة العاشره من مساء الاربعاء الماضي هو وأفرد تابعين له وعند وصولهم الى منزل المجني عليه انتشروا في الحارة وفي مداخلها وعملوا على فرض حظر تجوال، إلى درجة انهم منعوا أي شخص يخرج من منزله أو يمر من أمام منزل المجني عليه، قبل حادثة القتل وفرضوا هذا الحصار والحظر حتئ تمت تصفية معوضه واخذ جثته.

وهذا ما يؤكد نية عمران لقتل معوضة والانتقام منه لأنه تحداه ونتيجه لهذة الجريمة الشنيعه تجمع الالآف من المواطنين من ابناء قبيلة عتمة عامة وبني معوضة خاصه في ذمار، للمطالبة بالقصاص من حميد عمران باعتباره كونه زعيم العصابة وهو من أمر عصابته ان يأتوا بمجد معوضه "حياً أو ميتا".

ودان ابناء عتمة موقف الأجهزه الأمنية التابعة لمليشا الحوثي التي لم تحرك ساكن بل تعمل على تلفيق التهم للمجني عليه لتبرير جريمة قتله، وتوعدوا انهم سياخذون بدم ابنهم طال الدهر أم قصر، فقضيتهم مع عمران قضية شخصية، طالما والجاني معروف ومكانه معروف وتحركاته مرصودة.