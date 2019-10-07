شكرا لبحثكم عن خبر ”اليمن” تغلق مضيق باب المندب ...والقوات المصرية تحقق الانتصار في السادس من اكتوبر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في مثل هذا اليوم السادس من اكتوبر 1973 م أصدر الرئيس اليمني السابق سالم ربيع علي (سالمين) امرا باغلاق ممر باب المندب دون الاعلان عن ذلك رسميا اثناء حرب اكتوبر في مصر بمساعدة من القوات المصرية

وقال اللواء المصري اشرف رفعت رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ابان حرب اكتوبر ان القوات المصرية توصلت لأسلوب لم يستخدم في أي حرب من قبل حيث وضعت المدمرات في مدخل مضيق باب المندب بمشاركة قوات يمنية دون أن يتم إعلان غلق باب المندب و أعلنت ان المضيق مفتوح أمام الملاحة الدولية و من يريد أن يمر فليمر .

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فماذا كان يحدث هو أنه كلما جاءت سفينة للمرور أوقفتها المدمرات و سألتها عن وجهتها فيقول القائد أنه متجه شمالا داخل البحر الأحمر فنخبره أنها منطقة حرب و عمليات بين العرب و بين إسرائيل و من المحتمل أن تكون غير سليمة و آمنة من ناحية الملاحة و بالطبع القبطان التجاري مهمته الحفاظ على السفينة فيستدير و يعود إلى الجنوب مرة أخرى و في سبيل تحقيق هذه المهمة قامت القوات بتوقيف ما يقرب من 200 مركب و لحسن الحظ أن إسرائيل نفسها شعرت بما يحدث فمنعت المراكب الإسرائيلية من المرور و من هنا نتج عن ذلك قطع إمددات البترول عن إسرائيل بنسبة 100% طوال فترة الحرب و كذلك منعت عنها إمدادات البترول من خليج السويس و هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تتمكن فيها دولة وبمشاركة يمنية من قطع الملاحة بالكامل عن دولة أخرى .

كما كشف اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية السابق، أن قرار إغلاق باب المندب في اليمن كان أكبر مفاجأة لإسرائيل في حرب أكتوبر 1973.

وأضاف": أن مصر أرسلت مجموعة من المخابرات إلى اليمن كنشاط تجاري، وأرسلنا قطعا بحرية مصرية تقوم بالدوران حول إفريقيا في طريق رأس الرجاء الصالح حتى تصل إلى مضيق باب المندب صباح يوم الساعة 6 صباحًا يوم 6 أكتوبر.

وتحقق في ذلك اليوم نصر عربي كبير على القوات الإسرائيلية وكان لليمن دور بارز في ذلك النصر العظيم