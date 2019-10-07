شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي الانقلابية تعدم شيخ قبلي في إب.. الإسم والصورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية، على تصفية الشيخ احمد مصلح الحضرمي احد مشائخ مخلاف العود بمحافظة إب.

وقالت مصادر محلية ان مسلحين حوثيين قدموا إلى المنطقة بحجة وجود إطلاق نار واصحبوا الشيخ على متن طقم بالقوة وفي الطريق حدثت ملاسنه وتم إطلاق النار عليه.

ولقيت الحادثة إستنكار قبلي قد تتحول الى موجة غضب في قادم الأيام.

وجاءت الحادثة بعد أكثر من أسبوع من اقتحام المليشيا لقرى العود وقتل واختطاف عدد من المواطنين ونهب منازلهم، الحادثة التي فجرت مقاومة مجتمعية في تلك المناطق أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المسلحين الحوثيين.