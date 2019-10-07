شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس هادي يشيد بالقوات المسلحة المصرية ووقوفها إلى جانب اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أشاد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، بالقوات المسلحة المصرية ووقوفها إلى جانب اليمن في ثورته على الإمامة في العام 1962م، ومشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وقال هادي في رسالة إلى السيسي، أن انتصارات السادس من أكتوبر ستظل ملحمة خالدة يتذكرها العرب بكل فخر، سطرها شهداء مصر الأبرار بتضحياتهم واستبسالهم في هذه الحرب لتحرير الأراضي المصرية.

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جاء خلال برقية التهنئة التي بعث بها الرئيس اليمنى اليوم إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والتى هنأه خلالها بمناسبة الذكرى الــ 46 لانتصار السادس من أكتوبر، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وقال رئيس الجمهورية اليمنية - في برقيته - "نستذكر بكل فخر واعتزاز تلك الانتصارات الخالدة للأمة العربية دفاعاً عن الأراضي المصرية والأمة العربية".

وأضاف "إن القوات المسلحة المصرية قدمت أروع الدروس فى التضحية والدفاع عن الأراضي المصرية وقدم رجالها أرواحهم فداء لأرضهم حتى تحقق النصر، ولن ينسى اليمنيون وقوف مصر (شعبا وقيادة) إلى جانبهم ومساندة الجيش المصرى لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة الذى قدم خلالها الكثير من التضحيات حتى انتصرت الجمهورية وتم القضاء على حكم الإمامة الكهنوتي"، مشيراً إلى دور مصر في تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ضد المليشيا الانقلابية دفاعا عن الشعب اليمنى وإرادته.