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يزيد بن سلمان - شبوة - بسبب ادخاله للقات الى مصر ...احتجاز موظف بمطار عدن في القاهرة

احتجزت السلطات المصرية موظفا يعمل بمطار عدن الدولي منذ اكثر من شهر على ذمة ادخاله كمية من القات.

وقالت مصادر مطلعة بمطار عدن ان الموظف مرر كمية القات واتجه بها الى القاهرة بناء طلب شخصيتين تقيمان هناك تحفظت المصادر على ذكرهما واوقف الرجل وتم ادراجه السجن الذي ما زال فيه حتى اللحظة.