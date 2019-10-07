شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة الذكرى السنوية لمقتله ...جمال ريان ينشر ”صورة مثيرة” لجمال خاشقجي مع ابن سلمان ويفجر مفاجأة... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الإعلامي والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، تزامنا مع حلول الذكرى الأولى لجريمة اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي البشعة داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، إن ولي العهد محمد بن سلمان صار أمام خيارين “أحلالهما مر” بعد محاصرته بالأدلة والشواهد التي أثبتت تورطه بالجريمة.

وأوضح “ريان” في تغريدته التي رصدتها (وطن) أن ابن سلمان صار أمام خيارين أحلاهما مر فإما تطبيق العدالة على من نفذوا عملية قتل جمال خاشقجي، وإما إعلانه رسميا عن تحمله شخصيا المسؤولية الجنائية لعملية القتل.

وأضاف محذرا من عواقب استمرار الإنكار من الجانب السعودي:”والا فان عملية قتل جمال خاشقجي سوف تلاحقه حتى آخر يوم في حياته”.

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