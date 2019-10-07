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بعد تعرضة لمحاولة اغتياله...الملك سلمان يعود إلى الرياض لن تصدق ماحدث له عند سلم الطائرة ...كان مرعب...

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عدن - ياسمين التهامي - عاد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى العاصمة الرياض بعد أشهر من إقامته في مدينة جدة.

وكان في استقباله عند سلم الطائرة، الأمير عبد الإله بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير مقرن بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن سلمان بن رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.آآآ  

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وغادر الملك سلمان بن عبد العزيز مساء يوم السبت 4 مايو/ أيار الماضي، العاصمة الرياض متوجهاً إلى محافظة جدة.

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