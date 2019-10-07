شكرا لمتابعة خبر عن عـــاجل : انقلاب "قطري" مفاجئ ضد "تميم" والشعب يفجر مفاجأة مزلزلة هذا ماسيحدث في الدوحة .. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -



أطلق رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، هاشتاج "ارحل يا تميم"، وتصدر قائمة الأكثر تداولا في عدة دول عربية خلال ساعات قليلة من إطلاقه ، وذلك للتعبير عن غضب رواد الموقع من تصرفات أمير قطر وتدخله فى شئون غيره.

وسيطر الهاشتاج خلال ساعات قليلة على موقع تويتر وتربع على قائمة الأكثر تداولا لفترة طويلة بعدة دول عربية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إقـــــــراء أيــضـــــا:

عـــاجــل .. أبناء الشيخ زايد يطيحون بحاكم دبي "محمد بن راشد" من منصبه وحدث مزلزل في دبي خلال الساعات القادمة ”تفاصيل سرية للغاية”

عاجل وردنا الان .. سرقة مالية ضخمة تصعق الإماراتيين .. والملايين من الدراهم تتطاير بالهواء والمارة يتسابقون لجمعها في شوارع دبي .. شاهد القصة التي هزت الإمارات !!

عاجل .. كارثة جديدة تحل بأمريكا .. إنفجارات ضخمة تهز "لوس أنجلوس"(كرة نارية عملاقة تصاعدت بالسماء ثم وقع الإنفجار الضخم) وسقوط العشرات .. شاهد التفاصيل

Advertisements

"فضيحة مدوية" هروب اميرة قطرية مقربة من تميم بن حمد ووصولها لهذه الدولة قبل قليل (تفاصيل)

عاجل : فضيحة مصورة .. الأميرة "هيا" تثبت بالدليل القاطع أن زوجها "محمد بن راشد" (شاذ جنسياً) وصحيفة بريطانية تنشر التفاصيل الصادمة !!

عاجل .. الإمارات تعلن الحرب على الشرعية مجددا .. وتفجر الأوضاع عسكريا قبل قليل في شبوة وسقوط قتلى وجرحى .. مالذي يحدث !!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولمح بعض المواطنين على تويتر عن دعوات لثورة فى الدوحة يوم 24 أكتوبر للتنديد بأفعال الأمير، وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعى على الأمير لقب المراهق وجاءت التعليقات على الهاشتاج كالتالى:

"الشعب القطرى ماراح يسكت عن الظلم