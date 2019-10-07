شكرا لقرائتكم خبر عن "إب برس" ينفرد بالصور والتفاصيل والخبر لنجاة وفد أممي من غارة بالصليف. والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "إب برس" ينفرد بالصور والتفاصيل والخبر لنجاة وفد أممي من غارة بالصليف.

خاص

Advertisements

تجددت المواجهات في الحديدة شمال غربي اليمن بين قوات الجيش اليمني وقوات الحوثيين ،وأفاد مصدر عسكري لـ "إب برس"أن قوات الجيش قامت باستهداف قوات الحوثيين بقذائف بمنطقة الشجن بمديرية الدريهمي كما دارت مواجهات بالرشاشات شمالي حيس،بينما تدور مواجهات بين الجيش والحوثيين في كيلو 16 وشارع الخمسين و7 يوليو،وقال مصدر محلي لـ"إب برس"أن طفلين أصيبا بجروح جراء إنفجار لغم في منطقة الجربة بمديرية الدريهمي .

في غضون ذلك ،دمرت قوات التحالف العربي شاحنة قرب ميناء الصليف بالحديدة.

ونجا وفد أممي من غارات التحالف العربي بمحافظة الحديدة بأعجوبة

وقال مصدر محلي أن طيران التحالف دمر شاحنة بمنطقة العرج بمديرية الصليف واستهدفها بـ غارتان.

وكان وفد تابع للأمم المتحدة في نفس الطريق التي أستهدف الطيران الشاحنة خلال مرورها منه ،ووفقاً لمصدر فقد كان فريق أممي يجري نزوله الدوري لراس عيسى حسب برنامج الفريق.

ولم يعلق التحالف على العملية حتى كتابة الخبر.