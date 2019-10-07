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عدن - ياسمين عبدالعظيم - لن تصدق من هو القائد الذي ظهر يوم امس بجوار الحوثي حسن زيد .. شاهد المفاجأة .."صور"

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع قيادي بارز بالمجلس الانتقالي الجنوبي مع قيادي اخر في جماعة الحوثي ووزير بحكومة صنعاء . وفي الصورة التي رصدها موقع "صوت المغتربين" ظهر القيادي بالمجلس الانتقالي في محافظة الضالع المدعو "الجبعي" وهو بجوار الوزير في حكومة الحوثيين حسن زيد . ------------------------------------ شاهد ايضا : • "اولئك الأميرات يعشن حياة جنسية صاخبة للتغلب على الملل".. وكالة دولية تفتح الصندوق الاسود لفضائح اميرات الخليج ..«شاهد تقرير بالاسماء والصور» Advertisements • عـــــاجـــــل : سقوط طائرة امير قطر مساء اليوم ووفاة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة .. شاهد صور اولية للحطام • شاهد كيف ظهر .. فضيحة مدوية للحارس الشخصي الجديد للملك سلمان في اول ظهور رسمي ..«فيديو» • عاجل/ الكشف عن قائد عظيم سوف يحطم كل مشاريع الإمارات في اليمن" الاسم + صورة" -------------------------------------

واوضح متابعون ان الصورة تم التقاطها قبل ايام في صنعاء ، اثناء زيارة سرية قام بها القيادي بالمجلس الانتقالي "الجبعي" ، والتقى خلالها عددا من قيادات الحوثي وعقد معهم عددا من الاتفاقيات باسم المجلس الانتقالي ، من بينها تسهيل دخولهم إلى محافظة الضالع .

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