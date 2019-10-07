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صنعاء - ياسمين الخيامي - الفنانة نجوى كرم تشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي وتصف المجتمع الفني بانه مجتمع دعارة وتكشف خيانة فنانة شهيرة جدا لزوجها لأنه كان يضربها كل يوم فانتقمت منه بهذه الطريقة

2019/10/07 الساعة 04:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )



أثارت أصالة جدلا كبيرا في السنوات الماضية منذ طلاقها من أيمن الذهبي وزواجها بطارق العريان. وعادت الصحافة من جديد لتتساءل : هل أحبت أصالة طارق العريان وهي على ذمة زوجها؟ . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- في الحقيقة أجابت أصالة نفسها على هذا السؤال في برنامج ” نيشان ” في وجود طارق العريان؛ حيث قالت: أنا اتمنيت وأنا بصور أغنية يا مجنون أن طارق يكون حبيبي وبعدين زوجي، وكنت مرتبطة بالفعل. وخرج أيمن الذهبي في العديد من المقابلات ومن بينهما مقابلة مع وفا ء الكيلاني ليشير إلى أن زوجته أحبت العريان وهي على ذمته؛ إلا أنه أيضًا فجر مفاجأة وهي أنه كان يضرب أصالة ، فقال إنه ضربها مرتين أو ثلاث مرات؛ لأنها تعلي صوتها عليه. واتهم الذهبي أيضًا العريان في تصريح تلفزيوني بأن العريان يطمع في الشهرة؛ لذلك تزوج أصالة فقط. وعلى جانب أخر عندما سؤلت نجوى كرم عن الأغنية التي تفضلها لأصالة ، قالت: بحب أغنية يا مجنون لأنها كانت تحب حينها طارق العريان وهذا ما ظهر في الفيديو كليب.

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