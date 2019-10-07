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صنعاء - ياسمين الخيامي - الزبيدي وهاني بن بريك وكل قيادات الانتقالي يشعرون بالقهر والمهانة لأن الامارات خذلتهم في مشاورات جدة واجبرتهم على التوقيع على شروط مجحفة لصالح الشرعية ( بنود الاتفاق الذي ابكى الجنوبيين )

2019/10/07 الساعة 03:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )



في الوقت الذي تضغط فيه الحكومة السعودية على المجلس الانتقالي للتوقيع علىاتفاقية يرون انها مجحفة فان الامارات لم تحرك ساكنا بل ان الوزيرالامرارتي انور قرقاش ايد الاتفاقية من اجل السلام على حد تعبيره .

فقد اكدت مصادر سياسية مقربة من الحكومة الشرعية ، وفقا لصحيفة «الشرق الأوسط» إلى وجود جهود سعودية حثيثة يرجح أنها ستسفر في نهاية المطاف عن وجود صيغة نهائية لاتفاق ينزع فتيل الأزمة نهائيا ويضمن عودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن.ورفض ممثلو الشرعية عقد أي لقاء مباشر حتى الآن مع قادة «الانتقالي» وفق ما أكدته مصادر حكومية. إلا أن تصريحات دبلوماسية لسفراء غربيين أشاروا فيها إلى أنهم يتوقعون أن يسفر الحوار غير المباشر الذي تقوده السعودية إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة دون تحديد موعد، وفقا للصحيفة. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وكانت بريطانيا كشفت الجمعة عن تقدم في حوار جدة السعودية، وتوقعت إبرام اتفاق بين الحكومة وما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي خلال أسابيع. وقال السفير البريطاني لدى اليمن "مايكل آرون" لصحيفة الشرق الأوسط أن واقع الحوار غير المباشر بين الشرعية والإنتقالي في جدة افضل من الشائعات وأشار إلى وجود رغبة للإتفاق، لافتا إلى أن استنتاجه يأتي بناءً على تواصل مع ممثلي الطرفين والجانبين السعودي والإماراتي. وأضاف آرون: «من مصلحة الجميع الوصول إلى اتفاق، من دون اتفاق الانتقاليين ليس لديهم أي شرعية، ومن دون اتفاق لا يمكن للحكومة الشرعية العودة إلى عدن، رغم أن الخدمات في عدن تعمل لكن الوزراء ليسوا هناك، إذا أراد الانتقاليون الاعتراف بهم من المجتمع الدولي كلاعبين يحتاجون اتفاقا، والسعوديون يلعبون دوراً إيجابياً جداً، وجهود الأمير خالد بن سلمان ممتازة، وقد قال إنه متفائل، وعليه نتوقع اتفاقاً خلال الأسابيع القادمة».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.