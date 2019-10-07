شكرا لبحثكم عن خبر الفنانة امل كعدل : لا املك حساب على تويتر ولافيس بوك ولم اهاجم التحالف العربي والإمارات ابدا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ظهرت الفنّانة اليمنية الكبيرة أمل كعدل يوم السبت على قناة تلفزيونية متحدثة عن تاريخها الفني

وطلت كعدل على قناة الغد المشرق متحدثة ومسلطة الضوء على المسيرة الفنية الحافلة لها التي بدأتها منذ كانت طفلة صغيرة في المدرسة ، مرورا بالفرقة الفنية التابعة لوزارة الثقافة والسياحة وصولا إلى النجومية والمشاركة في المهرجانات العربية والدولية .

وقد تحدثت الفنانة امل عن ذكرياتها مع عدد من الفنانين الكبار بينهم الموسيقار أحمد قاسم ومحمد مرشد ناجي وايوب طارش وآخرين ، وكذا عن مشاركاتها في المهرجانات الدولية في باريس وموسكو وبرلين ومعظم الدول العربية .

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الفنانة الكبيرة عبّرت عن حزنها العميق واستنكارها الشديد لقيام بعض ضعاف النفوس بانتحال اسمها وانشاء حساب على منصّة تويتر ونشر تغريدات مسيئة لدول التحالف العربي والامارات تحديدا

وكشفت كعدل عن قيامها بتقديم بلاغ للأمن لمحاسبة منتحل الشخصية ، كما تقدمت ببلاغ لتويتر لإغلاق هذا الحساب . مؤكّدة أنها لا تملك حساب على تويتر أو الفيس بوك .