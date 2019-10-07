الجيش الوطني يسقط طائرة مسيرة إيرانية في حجة

الإثنين 7 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365

أصدر الجيش الوطني، الأحد، بيانا أكد فيه إسقاط طائرة مسيرة إيرانية الصنع شمال محافظة حجة.



وقال مصدر عسكري إن الطائرة المسيرة إيرانية الصنع كانت في مهمة استطلاع، بحسب موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

يذكر أن قوات الجيش الوطني كانت أعلنت، السبت، عن تمكنها من إسقاط طائرة مسيرة استطلاعية تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية حيران بمحافظة حجة شمال غربي البلاد.

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كما ذكر الموقع الرسمي للجيش الوطني أن الطائرة الحوثية المسيّرة التي تم إسقاطها تهدف إلى استطلاع مواقع الجيش الوطني في مديرية حيران.

وأكد، أنه تبين بعد فحص حطام طائرة الاستطلاع أنها إيرانية الصنع.

وهذه الطائرة هي الثامنة التي يعترضها الجيش الوطني في سماء المناطق المحررة في محافظة حجة منذ مطلع العام الجاري، وغالبيتها طائرات مفخخة تم إطلاقها باتجاه أحياء سكنية.

إلى ذلك، كثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قال تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة، إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي، وتم شحنها إلى اليمن، وإن "قاصف" أو "المهاجم" متطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها أبابيل-T التي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.