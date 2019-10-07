شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :نجل المخلوع يفاجى الجميع ويظهر في هذا الموقع العسكري الهام "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لجمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وهو يقرأ الفاتحة على أرواح شهداء أكتوبر أمام النصب التذكاري.

وأثار ظهور تلك الصورة ردود فعل متباينة بين مرحب ومنتقد لهذا التقليد السنوي الذي يقوم به جمال مبارك، حيث سبق له العام الماضي القيام بزيارة النصب التذكاري والتقاط الصور مع المواطنين.

جديد "الخليج 365":

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بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إن هذا حق مشروع له باعتباره ابن صاحب الضربة الجوية الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وإن دور مبارك في نصر أكتوبر لا يمكن التشكيك فيه، بينما هاجم رواد آخرون ظهور جمال مبارك مرة أخرى وزيارة النصب التذكاري.

وقالت الناشطة السياسية، جورجيت شرقاوي، المعروف عنها دفاعها عن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية: "دي بيعمل إيه هنا.. وإيه علاقته بالجندي المجهول أو حرب أكتوبر؟! إيه التهريج ده".

رواد آخرون اعتبروا أن جمال مبارك كان أحد أسباب أحداث 25 يناير والثورة على مبارك، وأنه ضيع تاريخ والده العسكري لإصراره على تمرير سيناريو التوريث وارتباطه ببعض قضايا الفساد التي أدين فيها من قبل القضاء المصري.

القاهرة- ناصر حاتم

المصدر: RT